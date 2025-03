Taxas sobre aço e alumínio podem subir preços de pias e dobradiças nos EUA

Uma análise da Reuters sobre os produtos listados para novas tarifas sob o plano de Trump sujeitaria a tarifas uma ampla gama de peças importadas de automóveis e tratores, móveis de metal, materiais de construção e peças de maquinário.

A ação de Trump, ordenada pela primeira vez no mês passado para fortalecer as tarifas de segurança nacional sobre aço e alumínio impostas durante o primeiro mandato, estende as tarifas a produtos tão diversos quanto pias de aço inoxidável, fogões, serpentinas de evaporador de ar condicionado, ferraduras, frigideiras de alumínio e dobradiças de aço para portas.

O valor total das importações em 2024 para as 289 categorias de produtos listados chegou a US$ 147,3 bilhões, com quase dois terços para alumínio e um terço para aço, de acordo com dados do governo obtidos por meio do sistema Data Web, da Comissão de Comércio Internacional dos EUA.

Por outro lado, as duas primeiras rodadas de tarifas punitivas de Trump sobre produtos industriais chineses em 2018, durante o primeiro mandato, totalizaram apenas US$ 50 bilhões em valor de importação anual.

As tarifas atingirão mais de US$ 25 bilhões em componentes de alumínio importados para carros, caminhões, ônibus, tratores e veículos especiais, e US$ 15 bilhões em importações de móveis e peças de metal, segundo a análise da Reuters.

O Canadá e o México, as duas maiores fontes de importação de metais, seriam os mais atingidos. Os dois maiores parceiros comerciais dos EUA também estão lutando contra taxas separadas de 25% sobre todos os produtos impostas por Trump devido ao tráfico de fentanil. Em grande parte, esses impostos são pausados para produtos em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá sobre as regras de origem do comércio.