Trump defende tarifas, se reúne com CEOs conforme temores econômicos afetam mercado acionário

Trump disse que o aumento de suas tarifas sobre muitas importações, que tem abalado os mercados globais e provocado a queda das ações, terá um impacto extremamente positivo ao longo do tempo.

"As tarifas vão gerar muito dinheiro para este país" e atrair empresas do exterior para construir fábricas nos Estados Unidos, disse ele.

Até o momento, as políticas econômicas de Trump têm se concentrado em uma série de anúncios de tarifas. Alguns dos impostos já entraram em vigor e outros foram adiados ou devem entrar em vigor mais tarde. Ele disse que essas medidas corrigirão as relações comerciais desequilibradas, trarão empregos de volta ao país e interromperão o fluxo de narcóticos ilegais do exterior.

Ele intensificou uma guerra comercial crescente com o Canadá, prometendo dobrar as tarifas que entrarão em vigor em poucas horas sobre todos os produtos de aço e alumínio importados do vizinho do norte dos Estados Unidos em 50%. A Casa Branca disse mais tarde que a tarifa permaneceria em 25% depois que as autoridades canadenses concordaram em negociar.

Os mercados ficaram assustados com a perspectiva de que as tarifas poderiam aumentar os preços para as empresas, impulsionando a inflação, e minar a confiança do consumidor em um golpe para o crescimento econômico.

O mercado acionário dos EUA estendeu as fortes vendas da última semana, que arrastou o índice de referência S&P 500 para uma queda de 3,6% desde a eleição de Trump em novembro do ano passado e de 5,3% até agora em 2025.