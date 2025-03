Trump diz a CEOs que tarifas podem passar de 25%

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a CEOs de grandes empresas nesta terça-feira que as novas tarifas podem ser mais altas do que 25%.

"As tarifas estão tendo um impacto tremendamente positivo", disse Trump em evento da Business Roundtable, ignorando a reação do mercado de ações. Ele disse que as tarifas podem ficar acima de 25%. "Quanto mais altas forem, mais provável será que eles construam" nos Estados Unidos.

Ele também defendeu o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, que está liderando um esforço da Casa Branca para reduzir o governo federal. "Tivemos alguns pequenos contratempos, não grandes, mas economizamos uma quantidade enorme de dinheiro", disse Trump.