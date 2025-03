Vagas de emprego em aberto nos EUA sobem em janeiro; demissões caem

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos subiram em janeiro, mas é provável que a demanda por mão de obra diminua nos próximos meses, em meio a preocupações de que as tarifas e os cortes de gastos do governo do presidente Donald Trump possam causar uma forte desaceleração na atividade econômica.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de mão de obra, aumentaram em 232.000 para 7,74 milhões no último dia de janeiro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de dezembro foram revisados para baixo, mostrando 7,508 milhões de vagas, em vez dos 7,600 milhões informados anteriormente.