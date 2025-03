Vendas de novos imóveis atingem maior patamar em 10 anos em 2024, diz Abrainc

Dentro do MCMV, o volume de lançamentos e vendas de imóveis cresceu, respectivamente, 25,2% e 13,1% no ano passado, dada à "boa formatação do programa", disse a Abrainc em comunicado à imprensa.

Nos segmentos de médio e alto padrões, os lançamentos subiram 21,4% em 2024, enquanto as vendas tiveram variação levemente positiva de 1,3%.

A Abrainc também destacou queda na duração da oferta de imóveis - período médio para acabar o estoque, com a do segmento de médio e alto padrões chegando a 13 meses em dezembro de 2024, de 18,4 em 2023 e 18,2 meses em 2022.

Já no segmento MCMV, o período médio para acabar o estoque caiu para 9,8 meses no último mês do ano passado, de 11,5 em 2023 e 11,7 em 2022.

O levantamento é realizado com 20 empresas associadas à entidade em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).