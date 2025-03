Ações europeias se recuperam com esperanças de cessar-fogo na Ucrânia

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias se recuperaram nesta quarta-feira, após quatro sessões de quedas, devido ao otimismo em relação aos desdobramentos positivos do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, enquanto um relatório de inflação dos Estados Unidos mais fraco do que o esperado também melhorou o humor de investidores.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,81%, a 541,25 pontos, interrompendo sua mais longa série de perdas desde dezembro.