BC do Japão mostra-se conformado com alta dos rendimentos de títulos e sinaliza determinação elevar juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, mostrou-se conformado nesta quarta-feira com os recentes aumentos nos rendimentos dos títulos, dizendo que eles são um reflexo natural das expectativas do mercado em relação a futuros aumentos da taxa de juros pelo banco central.

As falas ressaltam a determinação do Banco do Japão de continuar aumentando os juros de curto prazo e de permitir que os mercados precifiquem livremente a chance de novos aumentos nos custos dos empréstimos.