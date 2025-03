Brasil lamenta tarifas dos EUA e diz que avaliará medidas inclusive junto à OMC

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro lamentou nesta quarta-feira a imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais sobre as importações de aço e alumínio e afirmou que avaliará "todas as possibilidades de ação no campo do comércio exterior", inclusive junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), segundo nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Na nota, os ministérios afirmam ainda que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente pelo histórico de cooperação e integração econômica entre os dois países", e lembram que os EUA têm superávit comercial com o Brasil.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)