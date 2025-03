Cazaquistão promete ajuste rápido para cumprir cota da Opep+

Em uma declaração, a pasta também reiterou o total comprometimento do Cazaquistão com seu acordo com a Opep+ -- fórum de discussões ligado à Opep.

"Ao mesmo tempo, o atual excesso de cotas em fevereiro é devido a processos tecnológicos dentro do Future Growth Project no campo Tengiz. Este projeto é de longo prazo e visa garantir suprimentos estáveis de recursos energéticos, bem como cumprir nossos compromissos de médio prazo", disse.

Gigante do petróleo dos EUA, a Chevron vem expandindo a produção em Tengiz, o maior campo do país.

O Ministério da Energia do Cazaquistão minimizou a influência do país no mercado global, dizendo que ele era responsável por apenas 1,5% da produção mundial de petróleo e cerca de 3% dentro da Opep+.

"Esses indicadores demonstram que o Cazaquistão não tem um impacto crítico no equilíbrio global de oferta e demanda; no entanto, apesar disso, nosso país continua sendo um parceiro confiável e cumpre suas obrigações."

O Cazaquistão implementará seus planos de produção futuros "exclusivamente em estrita conformidade com as obrigações internacionais do país e levando em consideração a situação no mercado mundial", disse o comunicado.