Dólar fecha estável no Brasil em dia marcado por dados de inflação e tensões comerciais

Às 17h30 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,14%, aos R$5,8250.

No início do dia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA -- o índice oficial de inflação no Brasil -- subiu 1,31% em fevereiro, depois de avançar 0,16% em janeiro. O resultado ficou praticamente em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters, de alta de 1,30%.

Mais do que aos dados do IPCA, o mercado de câmbio brasileiro reagiu aos números do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, que avançou 0,2% em fevereiro, desacelerando ante a alta de 0,5% em janeiro. Economistas esperavam por uma taxa de 0,3%.

Apesar do resultado favorável do CPI, alguns componentes subjacentes dos dados que alimentam o índice PCE -- a medida de inflação preferida do Federal Reserve -- ficaram acima do esperado.

Com os números nas telas, o dólar apresentou duas reações. Em um primeiro momento ele recuou no exterior -- e também no Brasil -- em meio à leitura de que o CPI cheio abaixo do esperado fortalece a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve.

Em um segundo momento, as preocupações com o PCE fizeram o dólar retomar força ao redor do mundo. No Brasil, às 10h04, o dólar à vista marcou a cotação máxima de R$5,8485 (+0,64%).