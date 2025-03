Dona da Zara recua na bolsa com desaceleração de crescimento de vendas

As vendas da Inditex cresceram 4% desconsiderando impacto do câmbio no período de 1º de fevereiro a 10 de março, em comparação com o crescimento de 11% um ano atrás. As vendas terão que acelerar significativamente para atenderem à previsão de analistas de crescimento de 8,8% no primeiro trimestre, disse William Woods, analista da Bernstein.

A divulgação de desempenho foi a mais fraca feita pela Inditex desde 2016, sem considerar os anos de pandemia, disseram analistas do UBS.

A Inditex não deu nenhuma razão para o crescimento mais lento, mas as empresas têm alertado sobre demanda mais fraca, particularmente nos EUA, o segundo maior mercado da Inditex, depois da Espanha. A guerra comercial em curso com China, México e Canadá tem pressionado os consumidores norte-americanos.

"Vivemos em um ambiente incerto, um ambiente no qual é, logicamente, nossa obrigação monitorar cada notícia que é produzida. E, ao longo de um único dia, às vezes aparecem notícias contraditórias, o que torna difícil fazer previsões de longo prazo", disse Garcia Maceiras a jornalistas na sede da Inditex em Arteixo, norte da Espanha.

Maceiras, porém, disse que a Inditex está bem posicionada para se adaptar à guerra comercial, dada sua diversificação geográfica, e minimizou a recente desaceleração nas vendas do início do trimestre, dizendo que esse foi apenas um período curto no começo da temporada. "Estamos otimistas em relação a 2025", disse ele.

A empresa informou um crescimento de 10,5% nas vendas do ano fiscal, totalizando 38,6 bilhões de euros.