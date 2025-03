Futura campeã europeia de baterias de carros elétricos entra com pedido de recuperação judicial

Por Marie Mannes

ESTOCOLMO (Reuters) - A Northvolt, fabricante de células de bateria, entrou com pedido de rercuperação judicial na Suécia, informou a empresa nesta quarta-feira, marcando um dos maiores fracassos corporativos do país e acabando efetivamente com a melhor esperança da Europa de desenvolver um rival para desafiar a China no setor.

"Essa foi uma decisão que não tomamos de ânimo leve" e foi o único "caminho realista a seguir", disse o presidente da Northvolt, Tom Johnstone, a jornalistas, afirmando que todos os caminhos foram seguidos para evitar um pedido de proteção contra credores.