Governo lança programa de estímulo ao crédito consignado para trabalhador privado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou nesta quarta-feira uma medida provisória que busca estimular a concessão de crédito com desconto em folha para trabalhadores do setor privado, possibilitando juros mais baixos.

Batizado de “Crédito do Trabalhador”, o programa dará acesso a empréstimos com desconto em folha garantidos por recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O Palácio do Planalto citou em nota estimativa do setor financeiro de que 19 milhões de empregados celetistas optem pela consignação dos salários em até quatro anos com o programa, o que pode representar mais de R$120 bilhões em empréstimos contratados, contra estoque atual de R$40 bilhões.