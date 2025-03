Ibovespa fecha com alta discreta em meio a dados de inflação e receios com tarifas

DESTAQUES

- AZZAS 2154 ON desabou 13,39% após o balanço do quarto trimestre mostrar lucro líquido recorrente de R$168,9 milhões, queda 35,8% ano a ano, bem como queda em margens. Para analistas do Safra, foi um trimestre negativo para a Azzas, com a lucratividade recorrente fortemente pressionada pelos esforços para normalizar os estoques, entre outros fatores.

- VALE ON cedeu 1,25% em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde contrato mais negociado em Dalian cedeu 0,32%, com agentes também de olho na entrada em vigor de tarifas para aço pelos EUA. Analistas do UBS BB cortaram o preço-alvo dos ADRs da mineradora para US$10,50 ante US$11,50 e reiteraram recomendação neutra.

- COGNA ON avançou 4,24% antes da divulgação do resultado do quarto trimestre após o fechamento do mercado brasileiro nesta quarta-feira. O Morgan Stanley também elevou a recomendação das ações para "overweight", com preço-alvo de R$2, contra R$1,7 anteriormente, segundo relatório com data da véspera. No setor, YDUQS ON subiu 0,38%.

- PETROBRAS PN fechou estável em dia de alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou o dia negociado com elevação de 2%.

- ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação positiva de 0,31%, em dia marcado pelo lançamento pelo governo de programa para trabalhadores do setor privado terem acesso a empréstimos com desconto em folha garantidos por recursos do FGTS. No setor, BRADESCO encerrou com estabilidade, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,4% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,12%.