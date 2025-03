Índices da China recuam com realização de lucros e análise do impacto de tarifas

O índice CSI300 perdeu 0,36%, com os setores de bens de consumo básicos e de saúde recuando 0,89% e 0,78%, respectivamente, para liderar o declínio.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,76%, caindo pela quarta sessão consecutiva.

Empresas de tecnologia listadas em Hong Kong tiveram desempenho inferior, perdendo 2%, apesar de um aumento de 30% no subíndice no acumulado do ano.

"Tecnicamente falando, a tendência de alta de longo prazo no setor de tecnologia não terminou. Mas, no curto prazo, as negociações estão bastante concorridas, tornando-as propensas a aumentos e quedas acentuadas", disseram analistas da Pacific Securities em uma nota.

"Os investidores devem considerar a possibilidade de realizar alguns lucros."

Outros analistas também observaram que as preocupações com as pressões deflacionárias da China e as incertezas tarifárias podem pesar sobre o sentimento no curto prazo.