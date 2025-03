Latam negocia rescindir acordo de codeshare com Voepass no segundo semestre, dizem fontes

As discussões sobre a rescisão do acordo estão em andamento há meses, disseram as fontes.

Embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada e nenhum contrato tenha sido assinado, as negociações agora se concentram em uma janela potencial para a rescisão do acordo entre julho e outubro, embora essas datas ainda possam ser alteradas, disse uma das fontes.

Procuradas, a Latam se recusou a comentar e a Voepass não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A Latam não divulga seus números de vendas por meio de contratos de codeshare, mas sua parceria com a Voepass é um dos 18 acordos que a companhia possui.

A Voepass, por sua vez, gera a maior parte de sua receita com a parceria, com cerca de 97% das vendas de passagens aéreas provenientes do acordo com a Latam, segundo uma terceira fonte familiarizada com os números.

A possível rescisão segue decisão da Anac nesta semana de suspender as operações da Voepass, alegando preocupações com a segurança.