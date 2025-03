Petróleo sobe 2% com oferta mais restrita nos EUA, mas preocupações com tarifas continuam

Os contratos futuros do Brent subiram US$1,39, ou 2%, a US$70,95 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiram US$1,43, ou 2,2%, para US$67,68 por barril.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 1,4 milhão de barris na última semana, mostraram dados do governo dos EUA nesta quarta-feira, abaixo do aumento de 2 milhões de barris esperado pelos analistas.

Os estoques de gasolina dos EUA caíram em 5,7 milhões de barris, em comparação com as expectativas para uma queda de 1,9 milhão de barris, enquanto os estoques de derivados também caíram mais do que o esperado.

"Esta semana, o acúmulo de petróleo foi menor do que o esperado e as retiradas de gasolina e diesel foram maiores do que o esperado", disse Josh Young, Diretor de Investimentos da Bison Interests. "Isso evidencia uma demanda mais forte e, como resultado, os preços do petróleo podem subir."

Nos últimos dias, os preços futuros do petróleo foram apoiados por um dólar americano mais fraco e pela Administração de Informações sobre Energia (AIE), que se afastou das previsões anteriores de um forte excesso de oferta nos mercados de petróleo este ano, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York, Arunima Kumar em Mumbai, Nicole Jao em Nova York e Jeslyn Lerh em Cingapura)