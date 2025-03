Preços de energia disparam no Brasil com maior aversão a risco de seca; custos devem subir

A disparada do PLD repercutiu nos preços de contratos de energia para entrega no curto, médio e longo prazo no mercado livre.

Conforme dados do Balcão Brasileiro De Comercialização De Energia (BBCE), plataforma eletrônica para trading de energia, o contrato para energia hidrelétrica no Sudeste/Centro-Oeste, o mais líquido, com vencimento em abril, mais do que dobrou de preço no fechamento de fevereiro, para uma média de R$251,64/MWh, ante R$117,5/MWh no fim de janeiro.

Já no contrato com vencimento no segundo trimestre, o salto foi de 82,54%, para uma média de R$248,25/MWh, com preços máximos superando R$310/MWh.

"A gente já viu uma volta das negociações no mercado no meio de fevereiro... entendo que elas estão mais focadas no curto prazo, por uma questão de crédito", disse Eduardo Rossetti, diretor de Produtos e Marketing da BBCE, apontando que os negócios deram uma esfriada no fim do ano passado com notícias sobre possível inadimplência de comercializadoras.

Stamato, da LOG, aponta que muitos consumidores de energia já haviam se apressado para contratar energia no ano passado, aproveitando uma janela de preços mais baixos, mas que nem todos tiveram a velocidade necessária.

"O consumidor que já está no mercado livre vai ter que conviver com essa realidade (de preços mais altos), e de modelo mais avesso a risco".