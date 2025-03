Presidente do BCE diz que choques comerciais podem ampliar volatilidade da inflação na zona do euro

FRANKFURT (Reuters) - A zona do euro está enfrentando choques excepcionais decorrentes de questões comerciais, de defesa e climáticas, o que possivelmente amplia a volatilidade da inflação e eleva o risco de que a alta dos preços se torne mais persistente, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta quarta-feira.

Essas forças impossibilitam que o BCE sinalize a intenção da política monetária, mas tornam imperativo que o banco reforce o compromisso com sua meta de inflação de 2% e descreva como reagir a vários choques, disse Lagarde em um discurso em Frankfurt.

O BCE cortou a taxa de juros seis vezes desde junho do ano passado, mas não forneceu nenhum indício sobre seus próximos passos na semana passada, deixando os mercados com a percepção de uma era de incerteza particular, impulsionada pelos desafios do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à cooperação internacional estabelecida.