Presidente mexicana diz que vai esperar antes de responder às tarifas de metais dos EUA

Trump argumentou que as tarifas são uma ferramenta necessária para restaurar a capacidade de fabricação do país e criar novos empregos. As autoridades mexicanas disseram que as tarifas são injustificadas, apontando para dados que mostram que os EUA têm um superávit comercial de aço e alumínio com o México.

As tarifas ameaçam uma economia mexicana já frágil, que está oscilando em direção a uma recessão técnica e enfrenta o maior déficit orçamentário desde a década de 1980. Embora Sheinbaum tenha se mostrado uma negociadora hábil com Trump -- conseguindo uma pausa em outras tarifas -- ela pode ter dificuldades para obter os mesmos resultados com relação ao aço e ao alumínio.

Trump impôs uma tarifa de 25% sobre o aço e uma tarifa de 10% sobre as importações de alumínio em 2018, durante seu primeiro mandato. As tarifas ajudaram a impulsionar a produção e o emprego dos EUA nesses setores, mas o impacto foi prejudicado por efeitos negativos nos setores que dependiam dos metais. Trump suspendeu as tarifas sobre o México e o Canadá em meados de 2019.

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, já havia criticado as tarifas como não razoáveis.

"É injusto de acordo com os próprios argumentos do presidente Trump. Porque nós, repito, temos mais importações (de aço) do que exportações", disse Ebrard em uma coletiva de imprensa em fevereiro.

A câmara mexicana do aço, Cancero, alertou que as tarifas atingiriam três quartos das exportações mexicanas de aço, no valor de US$2,1 bilhões, e pediu tarifas retaliatórias sobre o aço dos EUA.