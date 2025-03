Representante comercial dos EUA diz que retaliação da UE ignora segurança nacional do país

WASHINGTON (Reuters) - O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse nesta quarta-feira que a retaliação da União Europeia contra as tarifas do presidente Donald Trump sobre importações de aço e alumínio mostra que as políticas comerciais do bloco europeu estão "fora de sintonia com a realidade".

Greer, em uma rara declaração pública desde que assumiu o cargo em fevereiro, disse que as tarifas retaliatórias da UE sobre 26 bilhões de euros em produtos norte-americanos são contraditórias com os esforços dos EUA para trabalhar com a UE a fim de lidar com o excesso de capacidade global nos metais.

"A ação punitiva da UE desconsidera completamente os imperativos de segurança nacional dos Estados Unidos - e, na verdade, a segurança internacional - e é mais um indicador de que as políticas comerciais e econômicas da UE estão fora de sintonia com a realidade", disse Greer.