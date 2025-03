Roche mira tratamento contra obesidade e fecha acordo de US$5,3 bi com Zealand

No entanto, leituras decepcionantes de ensaios clínicos da CagriSema atingiram duramente as ações da Novo Nordisk nos últimos três meses. As ações da Zealand também sofreram com o ceticismo sobre a abordagem da amilina. Elas caíram cerca de 30% este ano antes do acordo de quarta-feira.

Acredita-se que a amilina preserva melhor a massa magra do que os medicamentos à base de GLP-1. A farmacêutica AstraZeneca tem um medicamento contra obesidade à base de amilina em testes iniciais.

(Reportagem de Maggie Fick e Ludwig Burger; reportagem adicional de Louise Breusch Rasmussen; texto de Miranda Murray e Dave Graham)