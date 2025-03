Senadores democratas discutem posição sobre projeto de financiamento do governo dos EUA

"Embora os senadores republicanos estejam trabalhando arduamente para evitar uma paralisação do governo, caberá aos democratas decidir se apagam ou não as luzes do governo federal", disse o líder da maioria no Senado, o republicano John Thune, no X.

Horas antes de a Câmara aprovar o projeto na terça-feira, os senadores democratas se reuniram a portas fechadas em uma discussão prolongada sobre o caminho a seguir, cientes de que os republicanos estão prontos para culpá-los por uma paralisação se bloquearem o projeto de lei aprovado pela Câmara.

Sem a ação do Congresso, os fundos federais existentes vão expirar à meia-noite de sexta-feira para as agências que compõem o governo.

Alguns democratas disseram que não têm certeza do caminho a seguir.

"A última coisa que quero fazer é dar a Elon Musk mais poder do que ele já tem" ao votar a favor desse projeto de financiamento, disse o senador Richard Blumenthal a repórteres após a votação na Câmara. "Ele é um autocrata não eleito."

Mas Blumenthal disse que há outras considerações a serem ponderadas antes de decidir como ele votará no projeto de lei de gastos.