SLC Agrícola tem prejuízo de R$51 milhões no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A SLC Agrícola anunciou nesta quarta-feira prejuízo líquido de R$51,35 milhões no quarto trimestre do ano passado, inferior ao prejuízo de R$152,99 milhões apurado no último trimestre de 2023.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou R$611,16 milhões nos três meses encerrados em dezembro, queda de 9,2% na comparação ano a ano.