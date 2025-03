S&P 500 e Nasdaq sobem com dados de inflação; tarifas alimentam temores de desaceleração

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta quarta-feira após dados que mostraram desaceleração da inflação nos Estados Unidos, embora persistam as preocupações com as consequências econômicas das políticas comerciais do presidente Donald Trump.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor aumentaram menos do que o esperado em fevereiro, mas é provável que a melhora seja temporária, dado o cenário de tarifas de importação agressivas.