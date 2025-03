Tarifas de Trump sobre aço e alumínio devem ter impacto reduzido em PIB do Brasil, vê Ipea

Mas o estudo aponta para um impacto expressivo sobre o segmento de Metais Ferrosos no Brasil, com queda de produção de 2,19% e redução de 11,27% das exportações.

A tarifa norte americana traria, de acordo com cálculos do Ipea, uma perda de exportação equivalente a US$1,5 bilhão e de 1,6 milhão de toneladas.

“Considerando que quase toda a redução se dará nas vendas para os Estados Unidos, as exportações para este país teriam queda de 36,2%. Em termos macroeconômicos, o impacto no Brasil seria insignificante, de queda de 0,01% do PIB e de 0,03% das exportações totais”, diz o estudo do Ipea.

A taxa de importação norte-americana afetará diretamente mais de 10% do faturamento do setor siderúrgico no Brasil. “E a dependência deste mercado é ainda maior no caso dos produtos semiacabados (placas e lingotes), visto que cerca de 90% das vendas brasileiras para os EUA concentram-se nesses produtos”, destaca o documento.

Em seu primeiro governo, o presidente dos EUA, Donald Trump, também adotou medidas para taxar aço importado de outros países, mas o Brasil conseguiu após negociações entrar em um regime de cotas de exportação.

Em entrevista á Reuters, o presidente do Instituto Aço Brasil, que representa empresas como Gerdau e Usiminas, Marco Polo de Mello Lopes, afirmou que espera que um novo regime especial, como o de cotas que estava em, vigor desde 2018, seja adotado para o Brasil.