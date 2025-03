Trump nomeará Bowman para cargo de supervisão bancária no Fed, diz autoridade da Casa Branca

Bowman era amplamente considerada a favorita para ocupar o cargo, em parte devido ao fato de que a diretoria do Fed está atualmente cheia, o que significa que um substituto deve ser nomeado entre os diretores existentes.

Os porta-vozes de Bowman e do Fed não quiseram comentar.

Bowman faz parte da diretoria do Fed desde 2018, quando Trump a nomeou para ocupar um cargo especificamente reservado a uma autoridade com experiência em bancos comunitários. Espera-se que ela tenha uma abordagem regulatória muito mais leve do que Barr, cujos projetos de criação de regras ela tem criticado veementemente em vários discursos nos últimos 18 meses.

Apesar da pouca experiência com bancos globais, Bowman seria uma das principais reguladoras bancárias do governo dos EUA e do mundo, uma vez que o Fed supervisiona os maiores e mais complexos credores do país.

Antes de ingressar no Fed, Bowman atuou como comissária de bancos do Estado do Kansas por um ano e meio, período antes do qual passou vários anos como vice-presidente do Farmers & Drovers Bank, um banco comunitário do Kansas.