Autoridade do BCE diz que o governo dos EUA deve ser incentivado a evitar tarifas "muito prejudiciais"

Rehn afirmou que o BCE está monitorando cuidadosamente como o governo Trump trata a independência do Federal Reserve e acrescentou que espera que o Congresso dos EUA mantenha controles e equilíbrios sobre a questão.

A abordagem do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às criptomoedas também está no radar do BCE, disse Rehn, acrescentando que o BCE está monitorando se haverá algum envolvimento do dinheiro dos contribuintes e, talvez, vínculos com stablecoins e, portanto, vínculos com o sistema baseado no dólar.

Se esse for o caso, "então isso tem um potencial bastante sério para criar riscos sistêmicos", disse ele.

(Reportagem de Miranda Murray)