BC da China diz que vai reduzir compulsório no momento apropriado

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta quinta-feira que reduzirá as taxas de juros e de compulsório no momento apropriado, que irá manter a liquidez ampla.

O Banco do Povo da China também prometeu reforçar a orientação sobre as expectativas e impulsionar a redução dos custos de financiamento social, de acordo com a leitura de uma reunião presidida pelo presidente do banco central Pan Gongsheng.