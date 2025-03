Benchimol diz que XP já tomou providências e que episódio com relatório da Grizzly é página virada

(Reuters) - O fundador e presidente-executivo do conselho de administração da XP Inc., Guilherme Benchimol, afirmou nesta quinta-feira que as informações em relatório publicado pela Grizzly Research são "fake news" e que o episódio ficou para trás.

"As providências já foram tomadas e PÁGINA VIRADA", afirmou o executivo em e-mail a funcionários da XP nesta quinta-feira que a Reuters teve acesso.

Na quarta-feira, a XP já havia enviado posicionamento sobre o relatório, afirmando que as informações sobre a companhia eram "falsas, incorretas e imprecisas" e que tomará todas as medidas legais cabíveis contra a Grizzly Research.