Bessent diz que "desintoxicação" da economia dos EUA não precisa gerar recessão

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que não está preocupado com a recente volatilidade em Wall Street, afirmando em entrevista à CNBC que o governo do presidente Donald Trump está focado em ganhos de médio e longo prazo para os mercados e os norte-americanos.

Bessent, que na semana passada afirmou que a economia do país está passando por uma "desintoxicação" ao transicionar de gastos governamentais para o setor privado, disse que essa transição não significa necessariamente que o país entrará em recessão, mesmo que Trump não tenha descartado a possibilidade.

Questionado se esse período de desintoxicação é sinônimo de recessão, Bessent disse: "De forma alguma. Não precisa ser, porque isso dependerá da velocidade com que o bastão será entregue. Nosso objetivo é fazer uma transição tranquila."