Canadá inicia queixa de disputa na OMC sobre taxas de aço e alumínio dos EUA

BERLIM (Reuters) - O Canadá solicitou à Organização Mundial do Comércio (OMC) consultas para resolução de disputas com os EUA relacionadas à imposição de tarifas de importação sobre certos produtos de aço e alumínio do país, informou o órgão comercial nesta quinta-feira.

O pedido foi distribuído aos membros da OMC nesta quinta-feira, segundo o documento.

O Canadá alega que as medidas -- que encerram a isenção do Canadá de impostos adicionais sobre alguns produtos de aço e alumínio e elevam as alíquotas sobre artigos de alumínio, tendo entrado em vigor na quarta-feira -- são inconsistentes com as obrigações dos EUA sob o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) de 1994, disse a OMC em comunicado.