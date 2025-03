Carf decide a favor da B3 em processo de amortização de ágio R$5,77 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu na véspera em favor da B3, cancelando definitivamente o auto de infração da Receita Federal, que questionava a amortização, para fins fiscais, de 2014 a 2016, do ágio gerado na incorporação da Bovespa em 2008.

De acordo com o comunicado da B3 divulgado na quinta-feira, data da decisão, o valor atualizado do processo em 31 de dezembro de 2024 era de R$5,77 bilhões. "Dado que o risco de perda deste processo era Possível, a decisão não impacta as demonstrações contábeis da companhia", afirmou.

De acordo com a empresa de infraestrutura de mercado financeiro, a decisão da véspera, assim como a decisão de fevereiro de 2024, "não são passíveis de recurso para o judiciário e confirmam o entendimento da B3 de que o ágio foi constituído em estrita conformidade com a legislação fiscal".