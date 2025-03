CSN tem prejuízo de R$85 milhões no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN anunciou no final da noite de quarta-feira que fechou os três últimos meses do ano passado com prejuízo de R$85 milhões, revertendo resultado positivo de mais de R$850 milhões no mesmo período de 2023, e com um nível de alavancagem bem acima do prometido ao mercado alguns trimestres antes.

A companhia divulgou uma relação de dívida líquida sobre Ebitda ajustado de 3,49 vezes, acima das 3,34 vezes do terceiro trimestre e bem maior que o múltiplo de 2,58 vezes do final de 2023.

O nível de endividamento avançou apesar da empresa não ter concluído planos para comprar a rival Intercement e apesar de ter vendido em outubro participação em suas operações de mineração para a japonesa Itochu com um prêmio de 26%.