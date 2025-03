Dólar tem leve alta com mercados de olho em tensões comerciais e dados dos EUA

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,38%, a 103,980.

Também estavam no radar dos participantes do mercado uma série de novos dados econômicos dos EUA, à medida que buscam sinais sobre o estado da economia norte-americana e da trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O governo dos EUA informou que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, mas os cortes acentuados nos gastos do governo e a escalada das tensões comerciais ameaçam a estabilidade do mercado de trabalho.

Um outro relatório mostrou que os preços ao produtor dos EUA Unidos ficaram inalterados em fevereiro, em dado melhor que o esperado por economistas em pesquisa da Reuters.

Na cena doméstica, o mercado segue de olho em ações do governo federal para reduzir os preços dos alimentos, com receios de que as medidas prometidas pelo Executivo possam ter impacto negativo nas contas públicas.

Na frente de dados doméstica, o IBGE informou mais cedo que o volume de serviços no Brasil voltou a recuar em janeiro sob pressão de transportes, iniciando 2025 com fraqueza um pouco maior do que a esperada.