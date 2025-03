Governo apresentará proposta que amplia isenção de IR na próxima semana, diz Gleisi

A reunião no Ministério da Fazenda foi a primeira entre Gleisi e Haddad desde que a ex-presidente do PT tomou posse como ministra da pasta responsável pela articulação política do governo com o Congresso, no início do mês.

Gleisi é ferrenha defensora do estímulo econômico impulsionado pelo Estado e, antes de ingressar no governo, chegou a chamar propostas de Haddad de "austericídio", além de criticar duramente o aperto monetário do Banco Central, mesmo com a Fazenda reconhecendo a necessidade de desacelerar a economia para evitar desequilíbrios.

Em sua cerimônia de posse nesta semana, no entanto, ela fez aceno a Haddad ao afirmar que vai trabalhar pela consolidação das pautas econômicas do governo conduzidas pelo ministro.