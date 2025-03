Ibovespa fecha em alta com cena corporativa sob holofote; B3 salta 10%

- VALE ON subiu 1,38%, respondendo por um relevante suporte ao Ibovespa, endossada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou o dia com alta de 0,45%. O movimento refletiu cobertura de posições vendidas com a demanda de curto prazo da China resiliente.

- PETROBRAS PN avançou 1%, após um começo de semana mais negativo, com a perda acumulada até a véspera alcançando 1,5%. No exterior, o barril do petróleo Brent recuou 1,5%. PETROBRAS ON valorizou-se 0,71%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou o dia com elevação de 1,62%, embalado pelo clima mais comprador na bolsa paulista, com os negócios ainda marcados pela divulgados de dados do Banco mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil caíram 16% em janeiro ante dezembro. BRADESCO PN subiu 1,75%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 1,63% e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 1,12%.

- TENDA ON, que não faz parte do Ibovespa, caiu 7,33%, mesmo após reportar lucro de R$21,3 milhões no quarto trimestre e anunciar dividendos. Analistas do Itaú BBA destacaram itens negativos relacionados a provisões adicionais e despesas financeiras que alguns investidores podem não estar dispostos a considerar como não recorrentes ou não operacionais.

- CASAS BAHIA ON, que também não faz parte do Ibovespa, desabou 12,82%, após balanço do quarto trimestre com prejuízo de R$452 milhões, embora menor do que a perda apurada no mesmo período do ano anterior. A ação vinha de seis altas seguidas, período em que acumulou ganho de 106%. O diretor financeiro do grupo citou um "cenário mais desafiador" em 2025. Analistas da Genial avaliaram que o resultado operacional mostrou melhora, mas que a última linha do balanço ainda deixa a desejar. Eles também chamaram a atenção para aumento do fornecedor convênio (famoso risco sacado) no balanço.