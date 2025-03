Índice da Cielo mostra queda de 0,4% nas vendas no varejo em fevereiro

Mais cedo, a rival Stone informou queda de 1% nas vendas do varejo em fevereiro sobre um ano antes.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 5,1%, com o ecommerce mostrando alta de 5,4% e o comércio físico registrando acréscimo de 5%.

Entre macrossetores, serviços teve alta de 0,5% e bens duráveis aumento de 1,6% nas vendas, enquanto o de bens não duráveis sofreu retração de 1,4%.

Três regiões mostraram queda de vendas em termos deflacionados: Norte (-3,1%), Centro-Oeste (-2,6%) e Nordeste (-1%). No Sudeste houve um acréscimo de 0,3% e no Sul, de 0,1%.

O ICVA acompanha mensalmente a evolução do varejo no país de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas.

(Por Paula Arend Laier)