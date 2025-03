Investidores adicionam quase US$16 bi a portfólios de emergentes em fevereiro, diz IIF

Por Rodrigo Campos

NOVA IORQUE (Reuters) - Investidores estrangeiros adicionaram quase US$16 bilhões a seus portfólios de mercados emergentes em fevereiro, com aportes em ações de companhias chinesas e em dívidas de economias em desenvolvimento, conforme relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF).

As ações chinesas atraíram US$11,2 bilhões, mas as vendas de papéis em outros países resultaram em uma saída líquida de US$2,1 bilhões dos portfólios de ações de mercados emergentes no mês passado.