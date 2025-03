Magazine Luiza tem lucro quase 40% maior no 4º tri e mira expansão em 2025

Segundo Rossini, a companhia vê possibilidade de crescer em lojas, mas no médio e longo prazos, enxerga maior oportunidades no ecommerce, dada a maior diversidade de categorias e serviços.

A participação do comércio eletrônico nas vendas totais do Magazine Luiza teve uma ligeira diminuição no quarto trimestre, para 69,8%, de 70,8% um ano antes. No ano de 2024, essa fatia correspondeu a 70,6%, de 72,3% em 2023.

Perguntada sobre os impactos do cenário macroeconômico nas operações da companhia neste início de ano, a executiva disse, sem detalhar, que não foram vistas "grandes mudanças de tendência" em relação ao que já vinha sendo observado.

No quarto trimestre, a empresa teve geração de caixa operacional de R$ 2,1 bilhões, 36% maior que o registrado no mesmo período em 2023, com desempenho operacional e capital de giro melhores.

Rossini também afirmou que 2025 marcará o encerramento do ciclo estratégico do Magazine Luiza voltado para consolidação de seu ecossistema, que incluiu esforços para crescimento do marketplace, novas categorias e aceleração de entregas.

"(Após 2025) damos abertura para um próximo ciclo que a gente acredita que vai ser um ciclo muito baseado em inteligência artificial", disse a diretora, citando entre os exemplos o serviço de nuvem da companhia, Magalu Cloud.