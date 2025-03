Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem em meio à estabilidade do mercado de trabalho

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, mas os cortes acentuados nos gastos do governo e a escalada da guerra comercial ameaçam a estabilidade do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 2.000, para 220.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 8 de março, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos se estabilizaram depois de um pico no final de fevereiro em meio a tempestades de inverno e dificuldades para ajustar os dados às flutuações sazonais em torno do feriado do Dia dos Presidentes. Embora o mercado de trabalho permaneça em terreno sólido, as políticas do governo do presidente Donald Trump representam um risco negativo.