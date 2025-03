Petrobras recebe indicados para novo conselho com Pietro Mendes como chairman

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quinta-feira que recebeu os nomes de indicados pela União e acionistas minoritários para a formação do novo conselho de administração, com Pietro Mendes, atual presidente do colegiado, seguindo na posição.

A eleição dos indicados, que incluirá integrantes do conselho fiscal, ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da companhia, agendada para o dia 16 de abril.

A lista dos indicados é a seguinte: Pietro Mendes; Magda Chambriard; Renato Campos Galuppo; José Fernando Coura; Rafael Ramalho Dubeux; Bruno Moretti; Benjamin Alves Rabello Filho; e Ivanyra Maura de Medeiros Correia.