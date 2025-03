Petróleo cai mais de 1% por preocupações com tarifas e expectativas de oferta e demanda

A Agência Internacional de Energia informou que a oferta global de petróleo pode exceder a demanda em cerca de 600.000 barris por dia este ano, com a demanda global agora devendo aumentar em apenas 1,03 milhão de bpd, 70.000 bpd abaixo da previsão do mês passado.

O relatório citou a deterioração das condições macroeconômicas, incluindo a escalada das tensões comerciais.

Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre as importações de vinho, conhaque e outras bebidas alcoólicas da Europa, abrindo uma nova frente em uma guerra comercial global e provocando preocupações nos investidores sobre barreiras comerciais mais rígidas no maior mercado consumidor do mundo.

As tensões comerciais abalaram a confiança dos investidores, dos consumidores e das empresas. Os índices de bolsa dos EUA caíram, arrastando para baixo o sentimento do mercado de petróleo, apesar dos fundamentos favoráveis, como os dados do governo que mostram estoques de petróleo e combustível mais apertados do que o esperado, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

"Isso está criando essa dinâmica de empurra-empurra", disse Flynn. "Nós nos concentramos na oferta e na demanda, que ainda parecem bastante otimistas, ou nos concentramos nas tarifas?"

(Reportagem de Amanda Stephenson em Calgary, Paul Carsten em Londres, Trixie Yap e Yuka Obayashi)