Presidente do BC do Japão diz estar otimista com consumo, mas alerta para balanço patrimonial

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, apresentou uma visão otimista sobre o consumo e reafirmou a determinação da instituição de reduzir seu balanço patrimonial "grande demais", em um sinal de que o banco central continua no caminho certo para retirar o estímulo monetário da economia.

Os comentários sugerem que o Banco do Japão está mantendo sua projeção de uma recuperação econômica moderada, mesmo com a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sacudindo os mercados financeiros e fomentando uma guerra comercial que pode prejudicar as exportações japonesas.