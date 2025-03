Presidente não conseguirá governar em 2027 com atual arcabouço fiscal, diz Tebet

(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse na quarta-feira que o governo federal, seja quem for o presidente, não conseguirá governar em 2027 com o atual arcabouço fiscal, indicando que vê uma "janela de oportunidade" no fim do próximo ano para um ajuste necessário das contas públicas.

"Chegou o momento que em 2027, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia", disse Tebet em entrevista à GloboNews, que foi ao ar na noite de quarta-feira.

Segunda a ministra, será difícil aprovar qualquer medida de ajuste fiscal no Congresso até as eleições de 2026, uma vez que os parlamentares estariam preocupados com o impacto de tais iniciativas na busca de sua reeleição.