Produção industrial da zona do euro cresce mais do que o esperado em janeiro

FRANKFURT (Reuters) - A produção industrial da zona do euro cresceu mais do que o previsto em janeiro, impulsionada por uma rápida expansão na Alemanha, mostraram dados da Eurostat nesta quinta-feira.

A produção industrial nos 20 países que compartilham o euro cresceu 0,8% no mês, mais do que o aumento de 0,6% esperado, uma vez que a expansão de 2,3% na Alemanha compensou as leituras negativas na Itália e na Espanha, informou a Eurostat.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a produção de janeiro ficou inalterada, o que representa uma melhora em relação à queda de 1,5% registrada em dezembro na mesma base de comparação. Entretanto, a produção ainda está 3% abaixo de seu nível de 2021.