Volume de serviços do Brasil volta a cair em janeiro sob pressão de transportes

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaiers

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O volume de serviços no Brasil voltou a recuar em janeiro sob pressão de transportes, iniciando 2025 com fraqueza um pouco maior do que a esperada em meio a uma política monetária restritiva que tende a desacelerar a atividade econômica.

Em janeiro houve queda de 0,2% no volume de serviços em relação ao mês anterior, após estabilidade em dezembro, contra expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,1%.