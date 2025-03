Tarifas apressam alguns negócios de jatos executivos e geram temores sobre custos da aviação

"É essencial que tanto o governo quanto o setor trabalhem juntos para minimizar as interrupções de custo e disponibilidade na cadeia de suprimentos da aviação, que, em muitos casos, não podem ser resolvidas com facilidade ou rapidez", disse a entidade.

O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, disse em um programa de TV francês na terça-feira que está começando a ver interrupções na cadeia de suprimentos da fabricante de aviões europeia, sem fornecer detalhes.

No entanto, cinco fornecedores do setor aeroespacial comercial dos EUA disseram à Reuters que não registraram nenhum aumento de preço significativo devido às tarifas ou à ameaça de tarifas. Dois deles disseram que encomendam materiais com até 6 a 12 meses de antecedência e não observaram nenhuma flutuação perceptível nos preços do alumínio ou do aço.

Um fornecedor disse que sua empresa na área de Seattle não está mudando seus planos de negócios por enquanto, pois não espera que as tarifas perdurem.

Aengus Kelly, presidente-executivo da maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, a AerCap, alertou na quarta-feira, na CNBC, que o preço de um avião Boeing 787 poderia aumentar em US$40 milhões na pior das hipóteses devido às tarifas. A Boeing não fez comentários imediatos.

(Reportagem de Allison Lampert, em Montreal, e Dan Catchpole)