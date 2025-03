Taxas de juros longas caem com recuo dos rendimentos dos Treasuries e apetite estrangeiro

Em seu leilão de títulos prefixados, o Tesouro Nacional vendeu no fim da manhã 27 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTNs) e 6 milhões de Notas do Tesouro Nacional -- Série F (NTN-Fs). Operador de um banco de investimentos disse à Reuters que a quantidade colocada no leilão chamou a atenção.

Em leilões assim, normalmente investidores que compram títulos (assumindo posição vendida em taxa) vão ao mercado de DIs fazer hedge, o que costuma influenciar a alta da curva.

Nesta quinta-feira, porém, investidores estrangeiros e locais entraram nos negócios com DIs vendendo taxa, conforme o operador, com “muita gente querendo aplicar”. Segundo ele, este apetite pela renda fixa brasileira, numa sessão sem ruídos no noticiário fiscal, contribuiu para a queda das taxas com prazos maiores.

Na ponta curta o espaço para operar taxas era menor, com investidores mantendo a convicção de que o Banco Central elevará a taxa básica Selic em 100 pontos-base na próxima semana, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne.

Perto do fechamento a curva brasileira precificava 96% de probabilidade de alta de 100 pontos-base da Selic na semana que vem. Atualmente a Selic está em 13,25% ao ano.

Às 16h37, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 5 pontos-base, a 4,266%.