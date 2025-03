Tesla de Elon Musk alerta que está 'exposta' à retaliação de taxas de Trump

A fabricante norte-americana de automóveis Tesla alertou que, assim como outros grandes exportadores do país, está exposta a tarifas retaliatórias que podem ser aplicadas em resposta ao uso agressivo de tarifas pelo presidente Donald Trump.

Aliado próximo de Trump, o CEO da Tesla, Elon Musk, tem liderado o esforço da Casa Branca para reduzir o tamanho do governo federal. O bilionário lidera o chamado Departamento de Eficiência Governamental.

A Tesla enviou uma carta ao USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA, em tradução livre), refletindo comentários de muitas empresas norte-americanas preocupadas com as tarifas de Trump. A carta é notável porque é da Tesla, mas não está claro quem a escreveu, já que a mensagem não é assinada, embora esteja em papel timbrado da empresa.